Прокуратура требует от экс-мэра Чайковского Вострикова вернуть почти миллион рублей

ЧАЙКОВСКИЙ, 15 августа, ФедералПресс. Прокуратура Чайковского обратилась в городской суд с иском в отношении бывшего главы Юрия Вострикова, который, как полагают в ведомстве, начислил себе незаконные премии и доплаты на 920 тысяч рублей.