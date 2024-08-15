Прокуратура требует от экс-мэра Чайковского Вострикова вернуть почти миллион рублей

ЧАЙКОВСКИЙ, 15 августа, ФедералПресс. Прокуратура Чайковского обратилась в городской суд с иском в отношении бывшего главы Юрия Вострикова, который, как полагают в ведомстве, начислил себе незаконные премии и доплаты на 920 тысяч рублей.
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