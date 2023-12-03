Европейские журналисты заметили, что президент Украины растерял свой оптимизм.В Европе журналисты обратили внимание на очень плохой признак для Киева: Владимир Зеленский растратил своё оптимистичное видение конфликта с Россией.
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