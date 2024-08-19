Пермские педагоги отправятся преподавать русский язык в Намибию

Образовательные проекты охватят около 300 граждан Африки.В конце августа делегация Пермского государственного педагогического университета отправится в Намибию, где будет работать в Центре открытого образования.
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