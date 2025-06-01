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Июньская погода: 80% России с температурой близкой к норме, обещает Гидрометцентр

Июньская погода: 80% России с температурой близкой к норме, обещает Гидрометцентр

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует, что в июне 80% территории России ожидает температура, близкая к норме.

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