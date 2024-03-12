Завод, выпускающий Solaris в России, попросил Hyundai возобновить местное производство стального проката и двигателей

«Автомобильный завод АГР», который возобновил выпуск машин под новым брендом Solaris в Санкт-Петербурге, обратился к партнёрам Hyundai с целью начала сотрудничества по поставке стального проката и двигателей.
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