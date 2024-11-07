Украинские командиры безжалостно отправляют солдат на верную смерть. Пленный стрелок-санитар Владимир Николенко рассказал РИА «Новости» о командире, который истребил семь личных составов своего батальона.
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