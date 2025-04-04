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Царьград

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Продавец пропал, плесень осталась: что нашли в мигрантском киоске в Копейске

Продавец пропал, плесень осталась: что нашли в мигрантском киоске в Копейске

Работник торгового павильона исчез не просто так. У него есть веский повод.Общественники из организаций "Народный контроль" и "Русская община" проверили павильон на улице Международная, 74 в Копейске.

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