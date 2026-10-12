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Небольшие дожди придут в Алтайский край на фоне прохладной погоды

Небольшие дожди придут в Алтайский край на фоне прохладной погоды

Днем 13 октября в Алтайском крае прогнозируют от +8 до +13 градусов. Местами в регионе пройдут небольшие дожди, сообщает региональный Гидрометцентр.

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