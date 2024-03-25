В Иванове мужчина лишился сбережений пытаясь заработать в сети Интернет

В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району города Иваново поступило заявление от 50-летнего жителя областного центра, который сообщил о том, что пытаясь заработать в сети Интернет, он лишился крупной суммы.
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