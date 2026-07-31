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Татар-информ

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ФАПы, школы, объекты культуры: в Атнинском районе подвели итоги работы

ФАПы, школы, объекты культуры: в Атнинском районе подвели итоги работы

Фото предоставлено Гульнар Мухамедзяновой В Атнинском районе Татарстана состоялся отчетно-программный форум «Работаем на результат!», на котором обсудили итоги реализации народной программы и основные направления дальнейшего развития муниципалитета.

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