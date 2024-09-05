Эн+ подписало соглашения с двумя крупными вузами

Энергохолдинг Эн+ на полях Восточного экономического форума подписал соглашения о сотрудничестве с двумя крупными вузами — Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Тихоокеанским государственным университетом (ТОГУ).
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