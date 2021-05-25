Актер Серебряков о русском «быдлячестве и хамстве»

Сергей ЕКрасотаАктер Серебряков о русском «быдлячестве и хамстве» Я склонен верить актеру, несмотря на его помятое и несколько испитое лицо , что он человек хороший. И добрый.Вернуться к статье1814НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ГорбуновКого может воспитать человек с лицом пропойцыТатьянаУезжают,хлопая дверью, возвращаются на цыпочках.ЛСЛюдмила СтарковаТОЧНЕЕ И НЕ СКАЖЕШЬВиктор ГемановАвтор пишет о том, что мы все видим.Это полдела: сфотографировать бедлам может всякий, а вот что делать-то, автор даже и не намекает. Я бы советовал не оправдывать этим Серебрякова "Ах, он так же, как я , возмущён!"А посоветовать артисту через посредство сцены бороться с хамством, с невоспитанностью, не стоять в стороне, не стоять НАД обыденностью, а ХОТЯ БЫ ЧТО-ТО делать!Неизвестно НеизвестноВообще то про Серебрякова в статье - это СТЕБ...Стас ГулиновТак, так... Стёб однозначно!))) Найти даже фото серебрякова с улыбкой- большая удача. Пара ролей с таковой)) Нет у него улыбки на лице Как и у многих россиян. А по тексту статьи... 100 % правда. Вы даже у любого турка спросите- кого они больше всего не любят. Россияне будут не на первом месте. Улыбочки и "Шуточки" европейской публики давно затмили русское "хамство".Александр Чикулаев???алексей скворцовесли натура гнилая он таким и останется не надо оправдывать сссукуYevgeniya PlotnitskayaМне не понятно, зачем возвращаться в страну, где живёт одно быдло? Чай работы за границей не предлагают, а кушать хочется....АлинаСеребряков такое же быдло,как и те герои из разных стран,поступки которых описал автор. Нет места ему среди нас,пусть канадцы служат для него примером и нет ему возврата из Канады в Россию.Светлана Рыбчинская"Прощай,немытая Россия..."-ну ошибся человек.Бывает.Вот как сейчас себя поведет-это интересно.Поживем-увидим,или услышим.ММарленЭту мразь за русского можно назвать только с боооольшим минусом, родился и больше ни-ни ,а мы его и не выгоняем хотя и воняет.MMalinaкак можно было его обратно пустить? После всей грязи , которую он вылил на всех нас? Я за лишение таких "героев" гражданства!!!!Vladimir LioubimcevА хамство Серебрякова - это как назвать?... да, был Серебряков, да весь вышел... Женился на перебежчице в Канаду, и все пошло прахом у него. Что, слабовольным оказался, подвержен негативному влиянию? А ведь пользовался в России и любовью как актер, и уважением. работал же с самого детства. И вот так бесславно закончить. Обхамил всех - и укатил в Канаду... Глупый... А теперь все... ПРОЕХАЛИ!Александр ДонигевичУ каждого народа есть такие особи, НО К СЧАСТЬЮ ОНИ НЕ МОГУТ БЫТЬ РУКОВОДИТЕЛЯМИ.Василий ЦеловальниковНе пойму, зачем снова впустили Серебрякова в Россию? Пусть остаётся в Канаде, там культура и демократия (в полном расцвете)!!!Сережа ХорошийКак говорится кому где жить, это дело каждого человека и на счет этого ни кто ему не указ, вот только одного не пойму, для чего обсирать ту страну, которая тебя пидора в люди вывела, или другими словами, лично меня, жизнь помотала если не по всему белому свету то где то в пределах половины это точно и кроме как от русских, я ни где и ни от кого не слышал, что бы вот так вот, на весь белый свет оскорбляли своих соотечественников и свою Родину, больше скажу, взять к примеру тех же негритосов, которых по сути свое государство выкинуло как какой то мусор и тот, подыхая с голода благодарит свою страну и свой народ за то, что дала ему жизнь и пожить в ней не суть важно как, этому черту Россия дала все, что только можно пожелать, бесплатное образование, работу, признательность народа и славу, безбедную в конце концов жизнь, не стесняюсь спросить, тебе что не хватало и за что ты так, хотя у кого это я спрашиваю, если учесть, что после всего этого он вернулся как не в чем не бывало, это говорит о том, что у этой особи ни чего святого, ни стыда не совести, что не так, падла, да, была бы моя воля, самое мало, вот таких бы сразу лишал гражданства и что мешает это сделать нашим властям не совсем понятно, значит это нам самим надо таких ставить в стойло, а это игнорировать все то, с чем связан этот ублюдок, а это фильмы с его участием, постановки в театрах, если конечно кто то из режиссеров его будет приглашать и будет ему счастье???Михаил ГриваДебил он и в Канаде дебил. Но там таких не держат.Комментировать
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