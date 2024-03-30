Как на Руси на Кириллов день 31 марта люди «спасались» от проказ домового Ксения Кирпик Согласно церковному календарю, 31 марта отмечается праздник святителя и архиепископа Кирилла Иерусалимского, известного как Кириллов день.
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