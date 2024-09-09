Чем прижигать прыщи: обзор препаратов, инструкция по применению, отзывы

Довольно часто у обладателей проблемного типа кожи возникает вопрос: «Чем прижигать прыщи?» Существует огромное количество как ухаживающих косметических средств, так и народных рецептов на основе различных растений.
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