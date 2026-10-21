Коллаж Царьграда Срезу после переговоров по Украине в Норвегии президент США Дональд Трамп в овальном кабинете разразился целым рядом громких высказываний в адрес Владимира Зеленского.
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Ясно одно - просто все "тянут резину", выставляя себя сторонниками завершения военного противостояния. Есть тема для обсуждений в СМИ, нужно чем-то заняться до выборов в Конгресс США.
Вот уже и в Осло поговорили... и что там Европа думает по поводу завершения военного противостояния на Украине? Неужели Англия и Канада не помогут финансировать ещё на год киевский режим?
Все выступают в своих амплуа. Может дождаться все-таки встречи Трамп-Путин-Си? Тогда можно и поговорить, если не случится до этой даты чего-то неординарного.
Напоминает старую байку про английскую королеву и Бернарда Шоу. Наверное, пока ещё не договорились о цене...
все воду в ступе толкут. когда сметаной она станет