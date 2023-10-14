В Карелии задержали разбойника, напавшего на банк в Санкт-Петербурге

Ограбив банк, он на такси уехал в Лахденпохью Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и МВД по Республике Карелия по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис банка, сообщил Пресс-центр МВД России.