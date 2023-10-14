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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

В Карелии задержали разбойника, напавшего на банк в Санкт-Петербурге

Ограбив банк, он на такси уехал в Лахденпохью Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и МВД по Республике Карелия по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис банка, сообщил Пресс-центр МВД России.

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