Синоптики опубликовали прогноз погоды в Татарстане на ближайшие дни

В ночь на 9 апреля в Татарстане возможны дожди. Порывы ветра могут достигать 12 м\с. Температура воздуха составит +4…+9 градусов, днём воздух прогреется до +17, сообщили в ФГБУ “Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.