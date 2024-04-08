Синоптики опубликовали прогноз погоды в Татарстане на ближайшие дни

В ночь на 9 апреля в Татарстане возможны дожди. Порывы ветра могут достигать 12 м\с. Температура воздуха составит +4…+9 градусов, днём воздух прогреется до +17, сообщили в ФГБУ “Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.
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