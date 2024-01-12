Взрывы прозвучали в Киевской области

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна». В публикации отметили, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны, а в самом Киеве объявили воздушную тревогу.
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