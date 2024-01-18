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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Путин нашел нужным использовать тюменский опыт помощи бездомным по всей стране

Путин нашел нужным использовать тюменский опыт помощи бездомным по всей стране

ТЮМЕНЬ, 18 января, ФедералПресс. На заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека изучили работу тюменской НКО, которая помогает бездомным восстанавливать документы и получать медицинскую помощь.

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