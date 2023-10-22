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Сатановского после оскорбления Захаровой уволили из "Соловьёв Live" и угрожают физической расправой и уголовной статьёй

Сатановского после оскорбления Захаровой уволили из "Соловьёв Live" и угрожают физической расправой и уголовной статьёй

Интересная жизнь с Vera Star Уж не знаем, что щелкнуло в голове у известного политолога Евгения Сатановского, но на этот раз он договорился до того, что известный пропагандист Владимир Соловьев вынужден был его уволить из проекта "Соловьёв Live".

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Комментарии
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Оливия Никтова
А то интересно такого сделал Захарова мальгиновой--что не уважаешь??))))  она заплачет,,)))
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25 мин.
Игорь Костоглод
Не помнишь, как года три назад Маша публично приравняла Сталина к Гитлеру? Нет? Поищи в интернете, там всё осталось..И ещё один вопрос-а Маша действительно крепко выпивает или Сатановский врёт?
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20 мин.
Александр Николаевич
Лично, совершенно не удивлен! Был полностью уверен, что этот &quot;сталевар из горячего цеха&quot; обязательно сорвется. У него на лице написано: &quot;-Отвали! Нет тормазов!!!&quot; Сам УЖЕ точно ОТВАЛИЛ и, наверняка запил горькую!!!
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11 мин.

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