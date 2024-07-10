НАТО заявила о планах расширения по всему миру, в том числе – в Черном море

Лидеры стран-членов НАТО в своей итоговой декларации, принятой на саммите организации в Вашингтоне в среду, 10 июля, заявили, что альянс собирается продолжить свое расширение в Черном море и на восточных Балканах, усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке, а также углубить сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона.