Почти 70 субботников провели на Правом берегу Иркутска в апреле

В апреле 2025 года в Октябрьском и Правобережном округах Иркутска провели почти 70 субботников. Участие в них приняли больше 4 тысяч человек, это команды от различных компаний и предприятий, работники управляющих компаний, общественники, политические объединения, а также молодое поколение — школьники и студенты.