Ефимов: шесть спортивных комплексов построят в столице по проектам КРТ

Шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов построят в столице. Их возведут на пяти площадках, которые обустраивают по проекту комплексного развития территорий, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.