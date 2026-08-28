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Барнаульское "Динамо" разгромило "Иртыш" и вышло на команду Первой лиги в Кубке России

Барнаульское "Динамо" разгромило "Иртыш" и вышло на команду Первой лиги в Кубке России

Одна из самых легендарных побед в современной истории алтайского футбола Барнаульское "Динамо" вышло в следующий раунд FONBET Кубка России сезона-2026/2027.

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