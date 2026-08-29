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Царьград

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Фабрицио Романо: Луис Энрике может перейти из "Зенита" в "Рому"

Фабрицио Романо: Луис Энрике может перейти из "Зенита" в "Рому"

Луис Энрике, бразильский полузащитник "Зенита", может перейти в "Рому". Итальянский клуб начал переговоры о трансфере.

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