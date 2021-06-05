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The Hill: Трампа заинтересовала идея стать спикером палаты представителей

The Hill: Трампа заинтересовала идея стать спикером палаты представителей

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что предположение о нем в качестве спикера палаты представителей "интересно", но невысоко оценил свои шансы баллотироваться на промежуточных выборах в палату в 2022 году.

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