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Хвича хочет 5 млн евро чистыми и бонусы по новому контракту с «Наполи». Его агент намерен использовать интерес «Барсы» как аргумент

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, агент игрока Мамука Джугели находится в городе с прошлых выходных, ожидая звонка от президента клуба Аурелио Де Лаурентиса для начала переговоров о будущем вингера.

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