"Хезболла" сообщила о ракетном ударе по ЦАХАЛ на севере Израиля

Шиитское движение "Хезболла" сообщило в Telegram-канале об ударе по военным ЦАХАЛ на севере Израиля. "Исламское сопротивление в субботу, 5 октября, нанесло ракетный удар по скоплению израильских военных в районе поселения Кфар-Гилади", - говорится в публикации.