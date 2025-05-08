Лучшая работа в мире: в Сети показали, как презентуют котиков на выставках

В этом трогательном видео вы увидите, как каждый питомец, словно опытный артист, демонстрирует свой неповторимый шарм: одни игриво резвятся, покоряя сердца зрителей, другие нежно прижимаются к своим презентаторам, даря тепло и ласку, а третьи, словно капризные дети, заливаются звонким мяуканьем, требуя внимания.