В РЭО напомнили о возможности волонтеров получить баллы ЕГЭ за участие в экоакциях

Участие в экологических акциях и мероприятиях, организованных при поддержке Российского экологического оператора (РЭО), будет засчитано как волонтерские часы, которые можно использовать для накопления баллов при поступлении в вузы, рассказал «Известиям» гендиректор РЭО Денис Буцаев.
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