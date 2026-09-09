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Шутер по StarCraft в духе Space Marine, геймплей ремейка Ocarina of Time, Sony возрождает Killzone…

Шутер по StarCraft в духе Space Marine, геймплей ремейка Ocarina of Time, Sony возрождает Killzone…

Nintendo представила игровой процесс ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time и назвала дату выхода; инсайдеры сообщили, на что будет похожа новая StarCraft; по слухам, Sony готовит ремейк Killzone в рамках возрождения серии; анонсирована CaTHaRSiS: The last of atelier, посвящённая погружению в картины великих художников; сиквел The Blood of Dawnwalker запустили в ранний этап производства; разработчик-одиночка готовит духовную нас .

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