Шутер по StarCraft в духе Space Marine, геймплей ремейка Ocarina of Time, Sony возрождает Killzone…

Nintendo представила игровой процесс ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time и назвала дату выхода; инсайдеры сообщили, на что будет похожа новая StarCraft; по слухам, Sony готовит ремейк Killzone в рамках возрождения серии; анонсирована CaTHaRSiS: The last of atelier, посвящённая погружению в картины великих художников; сиквел The Blood of Dawnwalker запустили в ранний этап производства; разработчик-одиночка готовит духовную нас .