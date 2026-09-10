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Рязанские новости

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В Спасск-Рязанском открыли капитально отремонтированную школу искусств

В Спасск-Рязанском открыли капитально отремонтированную школу искусств

За последние четыре года в рамках нацпроектов отремонтировано уже семь детских школ искусств, в этом году приведут в порядок еще четыре.

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