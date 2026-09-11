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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Кущенко: «Лига ВТБ с РФБ реализует большой совместный проект по повышению интереса к нашему виду спорта. У Матча звезд серьезный рост по просмотрам»

Президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко выступил на конференции «Экспо Баскет». В беседе приняли участие президент РФБ Андрей Кириленко, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, президент российского студенческого спортивного союза Сергей Крюков, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина, генеральный секретарь всероссийской федерации волейбола Александр Яременко, генеральный секретарь Федерации водных видов спорта Радмир Габдуллин.

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