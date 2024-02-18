Феномен экспансии индусов в бизнесе и политике

В последние годы индусы планомерно захватывают Запад, они наводняют должности руководителей в бизнесе (например, все ключевые руководители Кремниевой долины — индусы), и даже в политике они выбились на первые роли (вице-президент США Камала Харрис, премьер Великобритании Риши Сунак).