Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Жопа боррель хотел сказатьчто усраина сама приползет молить о мире.Ситуация на Украи...
  • лина любимцева
    Да,зачистить Авдеевку нужно, иначе начнут палить в спину.... Храни Господь наших ребят!!!!Авдеевка вернулас...
  • лина любимцева
    Сейчас в Газе происходит ГЕНОЦИД ПАЛЕСТИНЦЕВ!!! На глазах у всего "цивилизованного мира".... И проводят это тотальный...Президент Бразили...

Феномен экспансии индусов в бизнесе и политике

Феномен экспансии индусов в бизнесе и политике

В последние годы индусы планомерно захватывают Запад, они наводняют должности руководителей в бизнесе (например, все ключевые руководители Кремниевой долины — индусы), и даже в политике они выбились на первые роли (вице-президент США Камала Харрис, премьер Великобритании Риши Сунак).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
И что становится закономерностью: добившись высокого поста на Западе, индус становится ярым врагом России. Вот вам и &quot;русси-хинди пхай-пхай!!!&quot;.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх