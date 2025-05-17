❗️ В алуштинской школе приостановили работу пищеблока после случая отравления учеников В школе №3 несколько детей обратились за медицинской помощью в больницу.
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❗️ В алуштинской школе приостановили работу пищеблока после случая отравления учеников В школе №3 несколько детей обратились за медицинской помощью в больницу.