Песков объяснил значимость визита Путина в Китай после переизбрания

Китай ― крайне важный стратегический партнер для России. Две страны дополняют друг друга в своих тесных двусторонних отношениях, поэтому президент РФ Владимир Путин выбрал эту страну первой для визита после переизбрания на новый срок.
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