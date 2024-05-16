ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Все обвинения фальшивые,сама власть в Германии преступная.Никакие законы р воррвстве не отмееялись,но их не применяют!Обвиненного в фин...
  • Eduard
    Вот много ли человеку для счастья надо...общественный сортир!В Сети появилось ...
  • Eduard
    "Свобода.....ершик облизать!"В Сети появилось ...

Песков объяснил значимость визита Путина в Китай после переизбрания

Китай ― крайне важный стратегический партнер для России. Две страны дополняют друг друга в своих тесных двусторонних отношениях, поэтому президент РФ Владимир Путин выбрал эту страну первой для визита после переизбрания на новый срок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх