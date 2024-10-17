ООН: через полторы недели в северной части Газы закончится продовольствие

Директор Всемирной продовольственной программы на палестинских территориях Антуан Ренар предупредил, что через полторы недели у организации закончатся запасы продовольствия для сотен тысяч людей на севере сектора Газа.
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