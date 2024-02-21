Экономист Комаров не увидел риска в отказе банков Китая принимать платежи из РФ

В том, что ряд крупнейших китайских банков перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций, нет ничего страшного, такое решение является способом выстраивания финансовой инфраструктуры.
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