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Экономист Комаров не увидел риска в отказе банков Китая принимать платежи из РФ

Экономист Комаров не увидел риска в отказе банков Китая принимать платежи из РФ

В том, что ряд крупнейших китайских банков перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций, нет ничего страшного, такое решение является способом выстраивания финансовой инфраструктуры.

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