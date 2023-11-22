«Я совершал ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — глава Binance признал себя виновным в нарушении законов США, биржа заплатит $4,3 млрд

Согласно судебным документам, генеральный директор Binance, крупнейшей глобальной криптовалютной биржи, ушел в отставку и признал себя виновным в нарушении уголовного законодательства США по борьбе с отмыванием денег.
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