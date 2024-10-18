Молдове на перекрестке геополитических дорог важно не потерять суверенитет

20 октября в Республике Молдова пройдут президентские выборы. В качестве кандидатов Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 11 конкурентов, которые на данном этапе ведут активную предвыборную кампанию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии