Песков подтвердил: Россия видит желание США к мирному урегулированию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о позитивном отношении Москвы к намерению США содействовать мирному процессу на Украине, что отмечает стремление к дипломатическому решению конфликта.
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