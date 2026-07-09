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Царьград

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Песков подтвердил: Россия видит желание США к мирному урегулированию

Песков подтвердил: Россия видит желание США к мирному урегулированию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о позитивном отношении Москвы к намерению США содействовать мирному процессу на Украине, что отмечает стремление к дипломатическому решению конфликта.

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