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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Рожать некому. Врачи БСМП № 2 – о том, почему роддом хотят переделать в консультацию

Рожать некому. Врачи БСМП № 2 – о том, почему роддом хотят переделать в консультацию

Роддомов в Барнауле достаточно, а вот хороших женских консультаций не хватает, говорят медики Большая и современная консультация может открыться в помещениях роддома краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 в Барнауле (БСМП № 2).

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