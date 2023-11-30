Рожать некому. Врачи БСМП № 2 – о том, почему роддом хотят переделать в консультацию

Роддомов в Барнауле достаточно, а вот хороших женских консультаций не хватает, говорят медики Большая и современная консультация может открыться в помещениях роддома краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 в Барнауле (БСМП № 2).
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