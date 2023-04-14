Овощи без грядок: 5 культур, которые отлично растут прямо на соломе

Приветствую всех гостей и постоянный читателей! Вы, возможно, уже знаете, что выращивание овощей на соломе имеет множество преимуществ, ведь это экологически чистый способ, который помогает сократить затраты на полив и уменьшить количество сорняков.
Приветствую всех гостей и постоянный читателей! Вы, возможно, уже знаете, что выращивание овощей на соломе имеет множество преимуществ, ведь это экологически чистый способ, который помогает сократить затраты на полив и уменьшить количество сорняков.
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