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Овощи без грядок: 5 культур, которые отлично растут прямо на соломе

Овощи без грядок: 5 культур, которые отлично растут прямо на соломе

Приветствую всех гостей и постоянный читателей! Вы, возможно, уже знаете, что выращивание овощей на соломе имеет множество преимуществ, ведь это экологически чистый способ, который помогает сократить затраты на полив и уменьшить количество сорняков.

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