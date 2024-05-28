Новый виток эскалации: политологи об украинском конфликте

Какими будут последствия решения Запада, позволяющего Украине использовать дальнобойное вооружение для атак по территории РФ, и почему нет оснований для мирных переговоров? Политологи, авторы стрима ВЧК Алексей Чеснаков и Михаил Карягин в эфире 27 мая обсудили эти и другие актуальные политические события.
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