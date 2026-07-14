«Спартак» показал форму на сезон-2026/27 – она посвящена ромбу. Мостовой, Титов и Ширко снялись в презентационном ролике

« Спартак » показал домашнюю и гостевую форму на сезон-2026/27. Комплекты от бренда Jogel выполнены в традиционных для клуба цветах: домашний – красный с белыми деталями, гостевой – белый с красной отделкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии