Лидер немецких «зеленых» назвал правительство ФРГ «переходным»

«Светофорное» коалиционное правительство Германии является переходным после эпохи правления канцлера Ангелы Меркель, заявил сопредседатель партии «Союз-90"/"зеленые» Омид Нурипур 18 августа сообщает телеканал ARD.
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