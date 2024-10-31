В Бабушкинском в этом году сдали дом по программе реновации – Слободчиков

По итогам девяти месяцев 2024 года в Северо-Восточном административном округе Москвы введено в эксплуатацию 17 различных объектов недвижимости площадью 502 тысячи квадратных метров, в том числе в Бабушкинском районе.
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