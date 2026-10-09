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Тульские новости

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В Тульской области ожидается шквалистый ветер до 17 м/с

В Тульской области ожидается шквалистый ветер до 17 м/с

Ожидается шквалистое усиление ветра до 17 м/с, жителям рекомендуют быть осторожными и при необходимости обращаться по номеру 112.

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