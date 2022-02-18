10 неожиданных признаков высокого интеллекта

Ненормативная лексика, любовь к черному юмору и котикам − по каким признакам можно отличить обладателей высокого IQ и какие здесь есть нюансы? Возможно, вы не самый аккуратный работник, а партнер жалуется, что вы никогда не ложитесь спать вместе.