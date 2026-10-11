Четыре человека погибли из-за урагана "Исайя" в США

Joel Silva/IMAGO/TASS Четыре человека погибли и пять пострадали в результате урагана "Исайя" в США.
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